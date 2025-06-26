Сколько денег следует держать на карте, чтобы не привлекать мошенников

Чем меньше средств на карте для повседневных расчетов, тем ниже потенциальный ущерб от возможных мошеннических действий. Поэтому в целях безопасности можно хранить на карте только необходимую сумму для текущих расходов на несколько дней, заявил РИАМО эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

«Идея о том, что мошенников привлекает или отталкивает количество средств на вашей карте не совсем верна. Мошенники не имеют прямого доступа к информации о вашем балансе до того, как они совершат свои противоправные действия. Их цель — получить доступ к вашему счету, используя методы социальной инженерии, фишинга или вредоносного ПО. Если им удастся получить этот доступ, они попытаются снять все доступные средства, независимо от их первоначального количества», — объясняет эксперт.

Поэтому вопрос не в том, сколько денег должно быть на карте, чтобы не привлекать мошенников, а в том, сколько должно быть, чтобы минимизировать потенциальный ущерб и обеспечить безопасность ваших основных сбережений, подчеркивает Лоссан.

По его словам, основной принцип здесь: чем меньше средств на карте для повседневных расчетов, тем ниже потенциальный ущерб. Для того, чтобы обезопасить себя, можно хранить на карте только необходимую сумму для текущих расходов на несколько дней. Это может быть сумма, достаточная для оплаты покупок в магазине, проезда, обеда и т. п.

«Если у вас, например, несколько карт, используйте одну для онлайн-покупок с минимальным балансом. А основные сбережения можно хранить на отдельном счете. Например, на накопительном или депозитном. Плюс ко всему, можно установить дневной лимит на снятие наличных или онлайн-операции по своей основной платежной карте. Также можно подключить СМС-уведомления о любых операциях — это позволит мгновенно узнать о несанкционированном списании и оперативно заблокировать карту», — рекомендует эксперт.