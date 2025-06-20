сегодня в 16:20

Силуанов рассказал про «идеальный шторм» в экономике

Министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ заявил, что «идеальный шторм» — это управляемое охлаждение экономики для снижения инфляции, сообщает газета «Известия» .

Он подчеркнул, что охлаждение экономики действительно работает — это сейчас наблюдается в стране. Однако этот процесс сопровождается некоторыми трудностями.

Антон Силуанов добавил, что сейчас предприятия ждут смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина видит перспективы для такого развития сценария.

Аргументом для смягчения может стать тот факт, что в стране фиксируется рост ВВП. Например, его объем увеличился в апреле на 1,9%.

Силуанов рассказал, что все социальные и финансовые обязательства будут выполнены. Однако придется «несколько увеличить дефицит бюджета».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что замедление роста экономики России проводилось в плановом режиме. Власти увидели, что оно помогло.