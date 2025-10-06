сегодня в 17:06

Силуанов рассказал о росте страховых пенсий на 7,6% в следующем году

С 1 января 2026 года страховые пенсии в РФ будут проиндексированы на 7,6%. Выплаты увеличатся для всех граждан, вне зависимости от факта трудоустройства, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, сообщает Ura .

Будут объединены индексация по уровню инфляции и возможному уровню оплаты труда в 2026 году.

После этого пенсии планируют увеличивать в стандартные сроки — 1 февраля и 1 апреля.

Ранее сообщалось, что выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий, вырастут в РФ с 1 апреля 2026 года. Индексация составит 14,8%.

