Силуанов о ситуации с курсом рубля: все «будет в порядке» через неделю-две

Руководитель российского Минфина Антон Силуанов считает, что ситуация с курсом рубля связана с введением санкций США против Газпромбанка, но вскоре все наладится. Об этом сообщает РБК .

«Ситуация стабилизируется, наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом, поэтому я думаю, что неделя-две, неделя прошла, еще одна неделя, и все будет в порядке», — сказал Силуанов.

В ноябре курсы доллара и евро резко пошли вверх. Показания курса доллара даже превышали отметку в 110 рублей. Американская валюта и сейчас торгуется по цене более 100 рублей.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев высказал мнение, что вероятность возвращения доллара к стоимости в 50-60 рублей в обозримом будущем составляет 5%. В ближайшие годы американская валюта будет стоить свыше 100 рублей.