Названа вероятность возвращения доллара к 60 рублям

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что вероятность возвращения доллара к 50-60 рублям в обозримом будущем составляет 5%. По его словам, банк прогнозирует, что в ближайшие годы американская нацвалюта будет стоить более 100 рублей, сообщает Газета.ru .

«В оптимистичном сценарии мы допускаем возврат курса доллара в диапазон 50-60 рублей. Вероятность этого сценария мы оцениваем в 5%», — добавил Васильев.

По словам эксперта, настолько резкое укрепление рубля может произойти либо при «огромном притоке» зарубежного капитала в Россию, либо при «резком сжатии» импорта в условиях повышенного экспорта и ограниченном оттоке капитала по примеру 2022 года.

Приток капитала иностранцев в Россию возможен, если санкции снимут, а геополитическая ситуация улучшится, полагают в Совкомбанке. По мнению Васильева, такой сценарий может быть осуществлен, если избранный президент США Дональд Трамп снимет ключевые антироссийские санкции и поможет завершить украинский конфликт на условиях, приемлемых для Москвы.