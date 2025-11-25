Силуанов назвал идею изъятия сверхприбыли у банков ерундой

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что идея изъятия сверхприбыли у банков — ерунда. Это негативно отразится на всей финансовой системе, сообщает РИА Новости .

«Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать», — заявил Силуанов.

По его словам, ЦБ «подкручивает» нормативы, чтобы сделать банковскую систему устойчивой. Все это влияет на достаточность капитала. Для развития экономики и достижения национальных ценностей необходимо увеличивать капитализацию. Для этого создаются программы долгосрочных сбережений.

«Это на самом деле очень важная тема, которая позволит нам создать источник для развития экономики, новый источник, которого раньше не было, который нам так необходим для достижения наших целей», — подчеркнул Силуанов.

Ранее министр финансов РФ заявил, что сокращение неформальной экономической деятельности станет приоритетной задачей ведомства в 2026 году. Правительство и президент РФ дали соответствующее поручение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.