Минфин РФ: борьба с теневым сектором — приоритетная задача на 2026 год

Сокращение неформальной экономической деятельности станет приоритетной задачей Минфина России в 2026 году. Правительство и президент РФ дали соответствующее поручение, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает газета «Известия» .

Некоторые предприниматели не понимают последствий неуплаты налогов и пытаются добиться оптимизации сомнительными схемами. Также к росту теневого сегмента приводит сочетание налоговой нагрузки, сложности исполнения обязательств и различных ограничений по видам деятельности.

В сдерживании «тени» государству в первую очередь помогает цифровизация. Благодаря ей налоговая служба может видеть большинство подобных операций, поэтому теневым бизнесменам не удастся долго скрываться от контроля.

В сокращении неформальной экономической деятельности помогают инструменты «мягкой» и «жесткой» силы. К первым относятся упрощение отчетности, расширение преференций для значимых отраслей и внедрение цифровых госуслуг, ко вторым — усиленный контроль со стороны налоговых служб и иных контрольно-надзорных ведомств.

В Минфине отметили, что в список ключевых задач на следующий год входят усиление контроля за наличными расчетами и использованием ККТ, запуск совместно с таможней системы СПОТ для мониторинга поставок из стран СНГ, а также легализация и регулирование майнинга цифровой валюты.

Еще в следующем году банки под кураторством ЦБ будут пресекать подозрительные финансовые операции, а ФНС — добиваться поступления налогов уже на этапе предпроверочного анализа.

Ранее россиянам рассказали, какие налоги необходимо оплатить до конца ноября. Это налог на имущество, землю и транспорт.

