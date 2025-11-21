Россиянам рассказали, какие налоги необходимо оплатить до конца ноября

Генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов рассказал, что россиянам до 1 декабря необходимо оплатить налог на имущество, землю и транспорт, сообщает агентство «Прайм» .

Также гражданам РФ нужно доплатить долги по НДФЛ за прошлый год.

При неуплате налогов грозят дополнительные траты. В случае неуплаты налога на имущество до 1 декабря, на сумму долга будут начисляться пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Если попытаться скрыть имущество или занизить его стоимость, то это может обернуться штрафом в размере от 20 до 40% от суммы налога.

Кроме того, до 1 декабря нужно уплатить НДФЛ на доходы от банковских вкладов тем, у кого они превысили необлагаемый лимит.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий корректировки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся реализации ключевых аспектов налоговой политики. Этот закон изменяет правила уплаты НДС для предпринимателей на упрощенной (УСН) или патентной системе (ПСН).