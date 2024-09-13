Швеция повысит выплату мигрантам в 35 раз, чтобы они уехали из Швеции

В 2026 мигрантам в Швеции будут платить по 34 тыс долларов, чтобы они уехали

Еще в 1984 году в Швеции внедрили вознаграждения для тех, кто хочет вернуться из страны на родину. В настоящий момент размер этой выплаты составляет 10 тысяч крон (примерно 935 долларов США) на одного человека и максимальные 40 тыс. крон (около 3,7 тыс. долларов) на семью. В 2026 году планируется повысить эти суммы до 350 тыс. крон, что эквивалентно приблизительно 34 тысячам долларов на человека.

В соответствии с бюджетным планом, на миграционную политику в 2025 году кабмин выделяет 513 млн крон (49,63 млн долларов), в 2026 году — 2559 млн крон (247,55 млн долларов), а в 2027 году — 1357 млн крон (131,27 млн долларов). Правительство намерен оптимизировать процесс приема беженцев и их возвращения на родину, а также усилить борьбу с нелегальной миграцией.

Выделенные средства также направят на противодействие мошенничеству и злоупотреблениям, а также на борьбу с «теневым обществом». Кроме того, планируется повысить внутренний контроль за иностранцами и увеличить финансирование миграционных судов.

Согласно статистике 2019 года, мигранты представляли 20% от всего населения Швеции. Наибольшее количество правонарушений осуществляется именно ими, отметил журналист Сергей Мардан.