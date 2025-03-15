Шоумен Стас Барецкий предложил снизить цены на пиво в России

В России малые пивовары попросили Минэкономразвития установить минимальные цены на пиво, таким образом, подняв их. С этой идеей категорически не согласен один из пивоваров — шоумен Стас Барецкий, который в беседе с РИАМО предложил снизить цены на пенный напиток.

«Я как производитель — у меня своя пивоварня — с этой идеей категорически не согласен. Цены надо не поднимать, а наоборот снижать! Крафтовое пиво дорого стоит, поэтому его мало кто пьет. Пиво изначально предлагалось как продукт для пролетариата. Оно априори должно быть дешевле других алкогольных продуктов», — возмутился Барецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Барецкий вознамерился возродить Партию любителей пива, исчезнувшую в 1998 году. Ее основатели утверждали, что пытаются сделать политику «живой» и «веселой». Сразу после заявления шоумена последовало бурное общественное обсуждение. Некоторые охарактеризовали эту новость как «политический перфоманс» и «хайп ради хайпа».

«Моя партия цветет и пахнет. Сейчас готовимся к пивной олимпиаде. Соревнование по „баночному спорту“ — это пробежки с банкой на голове и метание банок на дальность. Сейчас мы хотим зарегистрировать еще одну партию, она будет называться: „Партия потребителей пива“. Документы в Минюст уже поданы», — поделился Барецкий.

Впрочем, по данным СМИ, повышение минимальной цены на пиво несет несколько положительных моментов. Например, несколько экспертов уверены, что это поможет защитить рынок от некачественной или нелегальной продукции и демпинга.