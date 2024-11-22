Стас Барецкий пытается возродить Партию любителей пива

Партию любителей пива (ПЛП) снова попытался возродить шоумен Стас Барецкий. Он планирует, что на следующем созыве ее члены будут избираться в Государственную думу. Об этом Барецкий сообщил РИАМО.

Кстати, подобная партия уже была в России 30 лет назад.

«Планируется возрождение, но с более модернизированной моделью. Главное понять, что много пива не бывает, бывает много проблем, которые мы решим при помощи пива!» — поделился планами Барецкий.

В феврале уже говорили о попытках возродить ПЛП. В октябре в столице прошел учредительный съезд партии, где участвовало 109 человек из 50 регионов. Кроме употребления пива, партия выступает за права человека, честные выборы, снижение налогов, защиту животных и так далее. Но 16 ноября Минюст отказал ПЛП в регистрации, объяснив отказ ошибками в документах.

По словам шоумена, сейчас партия насчитывает уже свыше 10 тыс. человек из разных регионов. Заявки от желающих вступить в нее через социальные сети он получает ежедневно.

«Женщин у нас больше, чем мужчин. Больше всего в партии людей из Питера и Москвы. Затем — Владивосток и Челябинск. Для нашей партии возраст значения не имеет, важно наличие „пивного животика“. Тех, у кого он больше, мы назначаем бригадирами», — добавил Барецкий.

Партия любителей пива была зарегистрирована Минюстом РФ 9 августа 1994 года. Ее основатели утверждали, что пытаются сделать политику «живой и веселой». Например, партия планировала провести «реформы в интересах большинства», «отстаивать интересы рядовых граждан» и, конечно, отменить акцизы на пиво.

Таким образом, в свое время ПЛП была серьезным политическим игроком, участвовала в выборы в Госдуму и заняла 21 место из 43, получив 428 727 голосов избирателей. Она была ликвидирована в 1998 году в связи с отсутствием документов о перерегистрации.