Шокирующий факт: в России дорожают те продукты, которые плохо продаются

В России дорожают те продукты, у которых наблюдается плохая динамика роста продаж. Если же продукт продается хорошо, то его стоимость не увеличивается такими быстрыми темпами, сообщил РИАМО директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

«Если продукт пользуется спросом и увеличиваются его объемы на рынке, то у бизнеса растут затраты на его производство, но при этом есть и рост продаж, покрывающий эти расходы. В противном случае — роста продаж нет, однако затраты растут в том же объеме. Зачастую производители принимают оперативное решение и просто поднимают цены в надежде получить прибыль вместо того, чтобы нарастить производство продукта», — объяснил эксперт.

Этот на первый взгляд шокирующий факт имеет место быть в сегодняшней реальности, добавил он.

По данным исследовательской компании NTech, очень сильно разогнали инфляцию в группе овощей обычные помидоры, продажи которых упали на 9% при росте инфляции в данной категории овощей на 26%. Также рост продаж белокочанной капусты в физическом выражении за 1 полугодие 2024 года по отношению к 2023 году снизился на 2% при росте инфляции в данной категории за полный год на 20%.

«В условиях достаточно высокой системной инфляции продукты, имеющие слабую динамику продаж, дорожают быстрее», — резюмировал Ардалионов.