Шохин: ЦБ будет постепенно снижать ключевую ставку до апреля

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что ЦБ до апреля будет постепенно снижать ключевую ставку, сообщает РИА Новости .

«… мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов», — отметил он.

По его словам, чтобы к концу года ставка снизилась до 12-13% от нынешних 16%, Банку России следует уменьшать ставку на полпроцента, то есть на 50 базисных пунктов, на каждом заседании.

До апреля запланированы два заседания ЦБ. Они пройдут 13 февраля и 20 марта.

Россия — на 2 месте в мире по уровню реальной процентной ставки по итогам 2025 года (10,4%). Если взять за основу средние реальные процентные ставки по странам-членам БРИКС (за исключением Бразилии, которая заняла первое место), то ключевая ставка в РФ должна быть снижена до уровня около 10% для соответствия показателям стран этого объединения. Соответственно реальная процентная ставка должна быть не более 4%, заявил ранее РИАМО исполнительный вице-президент ассоциации российских банков (АРБ) Павел Неумывакин.

