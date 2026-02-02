Ключевая ставка ЦБ слишком завышена: пора снижать — мнение эксперта АРБ

Россия — на 2 месте в мире по уровню реальной процентной ставки по итогам 2025 года (10,4%). Если взять за основу средние реальные процентные ставки по странам-членам БРИКС (за исключением Бразилии, которая заняла первое место), то ключевая ставка в РФ должна быть снижена до уровня около 10% для соответствия показателям стран этого объединения. Соответственно реальная процентная ставка должна быть не более 4%, заявил РИАМО исполнительный вице-президент ассоциации российских банков (АРБ) Павел Неумывакин.

«Реальной процентной ставкой называют разницу между ключевой ставкой и официальной инфляцией. По сути, реальная процентная ставка — это условный показатель, отражающий реакцию монетарных властей на состояние экономики», — пояснил он.

По итогам 2025 года Россия, несмотря на снижение ключевой ставки на пять процентных пунктов, сохранила за собой второе место в мире по данному показателю, пропустив вперед только Бразилию (со ставкой 10,74%), сообщил международный финансовый ресурс trading economics. На начало года реальная процентная ставка в РФ составляет 10,4% (в начале прошлого года реальная ставка была на уровне 11,48%), отметил эксперт.

Он привел сравнительные данные: в КНР реальная процентная ставка составляет по итогам прошлого года 2,2%, в Индии — 3,92%, в ЮАР — 3,25%, в Турции реальная процентная ставка — 7,71%, в Египте — 3,7%, в Мексике — 3,31%. В США реальная процентная ставка составляет 1,05%, в Великобритании — 0,55%, в странах Европейского экономического сообщества — 0,15%.

«Продолжив повышательный тренд, начатый в августе 2023 года с 16% и достигнув максимума в 21% в декабре 2024 года, ключевая ставка в конце прошлого года вернулась снова к уровню начала двухлетнего цикла. До этого момента в новейшей истории банковской системы РФ было всего два периода резкого увеличения ключевой ставки (декабрь 2014 – февраль 2015 и февраль 2022 – апрель 2022), но они были непродолжительны по времени», — рассказал Неумывакин.

По мнению эксперта АРБ, очевидно, что, если взять за основу средние реальные процентные ставки по основным странам-членам БРИКС (при годовой инфляции в этих странах в диапазоне 1-3,5%) (за исключением Бразилии), реальная процентная ставка в РФ должна быть на уровне не более 4%, соответственно ключевая ставка должна находиться на уровне 10%. При условии, что и таргет по инфляции остается неизменным, добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.