Шохин: повышение НДС в России приведет к росту инфляции и ключевой ставки

Если российские власти поднимут налог на добавленную стоимость (НДС), это спровоцирует рост инфляции и ключевой ставки. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает ТАСС .

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут повысить ставку НДС с 20 до 22%. Сообщалось, что мера предназначена для сдерживания дефицита бюджета.

Шохин отметил, что в случае реализации решения возникнут «неприятные последствия» для бизнеса и населения. Это может привести к росту розничных цен и повышению ключевой ставки.

Летом Шохин прогнозировал, что ЦБ может уменьшить ключевую ставку к концу 2025 года до 13-15%. По его словам, показатели по инфляции этому способствуют.

На данный момент ставка составляет 17%. На заседании ЦБ 12 сентября ее понизили на 1 п. п.