Школьница из Подмосковья победила во Всероссийском VetSkills
Школьница из Серпухова Елизавета Елистратова стала победительницей IV Всероссийского конкурса «VetSkills» в номинации «Лучший будущий ветеринарный хирург». Финал прошел в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ученица 9 класса школы современного образования из Серпухова показала лучшие результаты среди 129 участников из 111 учебных заведений семи регионов России. После отборочного этапа в финал вышли 30 конкурсантов.
В течение трех дней они демонстрировали практические навыки по фармакологии, микробиологии, ветеринарной хирургии, анатомии и другим профильным дисциплинам.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.