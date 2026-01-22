сегодня в 18:22

Шереметьево подало заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево — «ООО „Перспектива“ — хочет участвовать в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово, сообщает РБК .

Компания уже подала заявку на участие.

Официально продажа аэропорта Домодедово стартовала 12 января 2026 года. Аукцион, первоначально назначенный на 20 января, не состоялся.

Повторные торги в формате голландского аукциона должны пройти 29 января. Заявки на участие принимаются с полуночи 22 января до 17 часов 28 января.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково тоже будет участвовать во втором этапе покупки группы Домодедово. Он подал заявку в четверг.

