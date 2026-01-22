Шереметьево подало заявку на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово
Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф
Дочерняя структура аэропорта Шереметьево — «ООО „Перспектива“ — хочет участвовать в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово, сообщает РБК.
Компания уже подала заявку на участие.
Официально продажа аэропорта Домодедово стартовала 12 января 2026 года. Аукцион, первоначально назначенный на 20 января, не состоялся.
Повторные торги в формате голландского аукциона должны пройти 29 января. Заявки на участие принимаются с полуночи 22 января до 17 часов 28 января.
Ранее стало известно, что аэропорт Внуково тоже будет участвовать во втором этапе покупки группы Домодедово. Он подал заявку в четверг.
