Аэропорт Внуково будет участвовать во втором этапе покупки группы Домодедово

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил об участии во втором этапе покупки аэропорта Домодедово. Попытка продажи в формате голландского аукциона состоится 29 января, сообщает РБК .

«Сегодня подали заявку на участие во втором этапе», — заявил Ванцев.

ПСБ не смог продать группу Домодедово на торгах с первого раза. Торги 20 января признали несостоявшимися. На них подал заявку только индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но он предоставил не все необходимые документы.

Сам бизнесмен отказался от участия во втором этапе аукциона на приватизацию группы Домодедово. Он заявил, что не планировал покупать аэропортовый холдинг.

