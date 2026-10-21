USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
GBP
Фунт стерлингов
108,58
-1.06 %

Шереметьево может продать 75% «Библио-Глобуса» ради другой сделки

Шереметьево ведет переговоры о продаже 75% туроператора «Библио-Глобус»
Экономика

Международный аэропорт Шереметьево начал переговоры о продаже 75% одного из крупнейших российских туроператоров — «Библио-Глобуса». Вырученные средства могут использовать для другой сделки, связанной с приватизацией аэропорта, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Международный аэропорт Шереметьево обсуждает продажу 75% туроператора «Библио-Глобус». Переговоры находятся на стадии обсуждения, сообщили источники РБК.

По их данным, средства от возможной сделки могут направить на выкуп блокирующего пакета акций самого аэропорта в рамках приватизации.

Таким образом, продажа доли в туристическом бизнесе может стать частью более масштабных изменений в структуре владения Шереметьево. При этом параметры сделки, потенциальный покупатель и сроки ее завершения в сообщении РБК не раскрываются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.