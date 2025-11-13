Шатдаун в США завершен: как это повлияет на криптовалюту

Аналитики: завершение шатдауна в США подтолкнет цены на криптовалюты вверх

Завершение рекордного шатдауна правительства США и внесение двухпартийного законопроекта о регулировании криптовалют могут стать поворотным моментом для мировых финансовых рынков, сообщила РИАМО генеральный директор криптобиржи Bitget Грейси Чен.

«Мы рассматриваем решение сената США, положившее конец приостановке работы правительства, как ключевой шаг на пути к восстановлению экономической стабильности», — отметила Чен.

По словам CEO Technobit Александра Пересичан, шатдаун спровоцировал неопределенность на крипторынке и повлек за собой решение инвесторов выйти из рисковых активов, поэтому завершение политического кризиса скажется плодотворно на курсах криптовалют.

«Приостановка работы государственных учреждений, задержки в публикации макроэкономических данных и ослабление доверия к финансовой стабильности США привели к росту волатильности и оттоку капитала в более надежные инструменты, такие как доллар, золото и казначейские облигации. В результате ликвидность на крипторынке снизилась, а котировки ведущих криптовалют, включая биткоин, временно потеряли в стоимости на фоне общей настороженности инвесторов», — пояснил Пересичан.

По мере снижения макроэкономической неопределенности «институциональное доверие будет усиливаться, что приведет к значительному притоку ликвидности со стороны традиционных финансовых участников. Это может подтолкнуть рынок к „бычьей“ динамике к концу года, способствуя росту торговых объемов, стабильности цен и общей активности, уверена Чен.

Помимо завершения шатдауна, отметила эксперт, на криптовалюты позитивное влияние оказывает и продолжение обсуждения законопроекта, направленного на уточнение регулирования криптовалют под надзором CFTC, что представляет собой «долгожданный прорыв для индустрии».

Речь идет о двухпартийном законопроекте, представленном в сенате США, который направлен на установление четких правил для рынка цифровых активов. Документ предлагает передать под надзор комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулирование спотовой торговли криптовалютами, не являющимися ценными бумагами, при этом активы инвестиционного характера останутся в ведении SEC. Законопроект должен устранить неопределенность между двумя регуляторами и создать прозрачные условия для работы криптобирж и инвесторов.

Руководитель Bitget подчеркнула, что эти события свидетельствуют о «формировании зрелой регуляторной среды — такой, которая поддерживает инновации, не сдерживая рост, и способствует большей предсказуемости и доверию на рынке цифровых активов».

