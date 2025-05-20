Шаг для перезагрузки экономики: какие активы попадут в новую волну приватизации

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что в российских властных кругах активно обсуждается запуск нового этапа приватизации государственных активов, пишет «Газета.ru» .

В первую очередь под разгосударствление попадут промышленные и производственные предприятия, а также активы финансового сектора.

«Это позитивная новость, потому что приватизация повлечет за собой конкурентное управление. Оно приведет к развитию и инвестированию в новые технологии, новые возможности, новые рынки», — подчеркнул парламентарий.

По словам Савченко, госструктуры в силу бюрократических сложностей не могут обеспечить необходимую эффективность управления активами. Он считает, что ускоренная приватизация без длительных согласований может стать выходом из текущих экономических трудностей, включая проблему высокой ключевой ставки.

Инициатива получает поддержку в деловых кругах. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что приватизация позволит задействовать часть из 55 трлн рублей, которые сейчас лежат на депозитах россиян. В Минфине подтвердили проработку этого вопроса, оценив потенциальный доход бюджета в 100-300 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что новая волна приватизации может стать важным шагом в перезагрузке экономической модели страны, хотя и требует тщательной подготовки. Власти пока не раскрывают конкретный перечень активов, которые могут быть выставлены на продажу, но подчеркивают, что речь идет прежде всего о предприятиях реального сектора экономики.