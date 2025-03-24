Глава РСПП Шохин: 55 трлн руб вкладов можно привлечь в ходе большой приватизации

55 трлн рублей, которые размещены на вкладах населения, могут быть привлечены на фондовый рынок в рамках большой приватизации. Эти средства можно направить для покупки акций крупных компаний, заявил в интервью ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, сейчас на вкладах населения размещены 55 трлн рублей. Он считает, что эти деньги россияне могут потратить либо на покупки, которые давно откладывали, либо пойти с ними пойти на фондовый рынок.

Шохин считает, что лучший способ приватизации заключается в использовании инструментов публичного размещения акций и привлечения средств граждан.

При этом, по его словам, права собственников должны быть гарантированы от оспаривания государством итогов сделок, которые часто возникают из-за ошибок при продаже предприятий.

Шохин привел в пример Соликамский магниевый завод, чьи 10% акций были размещены на бирже. Эти ценные бумаги приобрели граждане. Они попали «под конфискацию фактически», сказал глава РСПП.

Ранее Минфин России назвал текущую ситуацию подходящей для большой приватизации. Ведомство подготовит предложения по этой теме.