Минфин России назвал текущую ситуацию подходящей для большой приватизации

сегодня в 10:37

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство считает сложившуюся в стране ситуацию подходящей для рассмотрения возможности большой приватизации, сообщает РИА Новости .

Министерство намерено подготовить соответствующие предложения по данному вопросу, чтобы вынести его на повестку дня.

Данную информацию Силуанов озвучил в рамках расширенного заседания Коллегии Росимущества.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РСПП рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизации.