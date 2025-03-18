Минфин России назвал текущую ситуацию подходящей для большой приватизации
Силуанов: Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство считает сложившуюся в стране ситуацию подходящей для рассмотрения возможности большой приватизации, сообщает РИА Новости.
Министерство намерено подготовить соответствующие предложения по данному вопросу, чтобы вынести его на повестку дня.
Данную информацию Силуанов озвучил в рамках расширенного заседания Коллегии Росимущества.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РСПП рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизации.