Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при оспаривании приватизации

Такое решение глава государства принял после встречи с бизнесом, которая состоялась 16 декабря 2024 года. Рассмотреть вопрос о сроках давности по деприватизации необходимо до 1 апреля этого года.

Источник также сообщил, что поручение главы государства должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда России от 31 октября 2024 года. Тогда рассматривался вопрос о сроках давности по делам об имуществе, которое приобрели в результате коррупционных нарушений. Суд постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно.

Однако суд упомянул вопрос о деприватизационных исках прокуроров, отметив, что бессрочность привлечения к ответственности не распространяется на те дела, которые основаны на нарушениях при приватизации.

Поручение президента подтвердил глава РСПП Александр Шохин. По его мнению, в законе следует указать, что норма Гражданского кодекса о пресекательном сроке должна отсчитываться с момента перехода прав собственности. На данный момент такого упоминания в законе нет. Его наличие будет технической, но важной поправкой.

«Цитировать Гражданский кодекс в законе о приватизации не дадут юристы — они считают это избыточным. Но если мы напишем, с какого момента начинается отсчет — он начинается с момента внесения в регистрационные документы новых титулов собственности либо с момента подписания соглашения о смене собственника, — вот тогда у нас будет четкое понимание для судов», — заявил Шохин.