«Северсталь» и ФАС договорились снизить штраф в 10 раз по делу металлургов

Арбитражный суд рассматривает возможность уменьшения штрафа для «Северстали» с 8,7 млрд рублей до менее чем 900 млн рублей в рамках мирового соглашения между компанией и ФАС, сообщает «Коммерсант» .

Источник рассказал «Ведомостям», что компания по подписанному и переданному в суд документу отказывается от оспаривания выписанного штрафа и предписаний от антимонопольного ведомства. Также ранее «Северсталь» частично выполнила предписания ФАС, например, создала торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката, где есть принципы формирования стоимости продукции на внутреннем рынке РФ.

Также один из источников отметил, что срок утверждения мирового соглашения между компанией и службой будет зависеть в том числе от действий НЛМК и ММК, а они планируют добиваться значительного уменьшения штрафов.

Кроме того, по словам источника, ФАС согласна отменить часть предписаний, но каких именно — не уточняется.

В начале года Арбитражный суд столицы признал решение службы о штрафе для «Северстали» на 8,7 млрд рублей законным, но компания оспорила его в вышестоящей инстанции.