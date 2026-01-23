Сеть магазинов Rendez-Vous отрицает, что снизила зарплаты сотрудникам

После скандального пресс-тура в Куршевеле сотрудники сети магазинов Rendez-Vous обвинили работодателя в сокращении зарплат. Однако в самой компании отрицают этот факт. Там отметили, что выплаты не снижались, а поездка была организована локальной командой бутика к его дню рождения, сообщает РБК .

Директор по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константин Тютрин сделал заявление после разразившегося скандала. Он отметил, что бутик в Куршевеле изначально был создан для работы с русскоязычными клиентами. Пресс-тур на горнолыжном курорте провели по инициативе локальной команды по случаю дня рождения бутика.

Сотрудники пригласили коллег из России и инфлюенсеров, с которыми компания сотрудничает много лет. Тютрин отметил, что выстраивание эффективного взаимодействия с партнерами стало одной из задач мероприятия. Однако пресс-тур все же вызвал шквал недовольства, а компанию раскритиковали даже ее собственные сотрудники, которые пожаловались на снижение зарплат.

«Отдельно хотим прокомментировать вопрос, который активно обсуждается, — о зарплатах сотрудников. Зарплаты не сокращались», — сказал Тютрин.

Он добавил, что во всех магазинах сети увеличили оклад, но изменилась система начисления процента от продаж. Теперь учитываются личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход «позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу».

По словам Тютрина, сеть внимательно относится к реакции аудитории и будет учитывать ее при планировании дальнейших проектов и форматов.

Ранее сеть магазинов Rendez-Vous Russia вызвала недовольство россиян после проведения корпоратива со знаменитостями на французском горнолыжном курорте в Альпах. В то же время сотрудники компании пожаловались на снижение зарплаты.

