Сенатор опровергла возможность глобального финансового кризиса в этом году

Сенатор Епифанова: глобальный финансовый кризис не затронет РФ в этом году

Маловероятно, что в 2025 году произойдет глобальный финансовый кризис, который будет затрагивать и Россию. РФ находится в списке четырех самых крупных экономик мира, рассказала Газета.ru сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

В отношении РФ ввели около 30 тыс. санкций. Однако экономика государства смогла выстоять и даже начать расти.

На протяжении последних нескольких десятилетий экономика мира справилась с тремя спадами. Первый произошел в 1997-1998 году, второй – в 2007-2008 годах, третий – в 2020-2021.

Это коррелирует с теоретической моделью среднесрочных экономических циклов, которые идут 7-11 лет. Если придерживаться этой теории, то мировой кризис не произойдет в течение ближайших нескольких лет.

Что будет дальше, зависит от геополитической ситуации, заключила сенатор.

Ранее сообщалось, что общее количество введенных против РФ санкций, начиная с 2014 года, дошло до отметки 28,5 тыс.