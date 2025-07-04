Психолог Решетов: около 80% людей хорошо помнят свой первый поцелуй

Согласно ряду исследований, около 80% людей помнят свой первый поцелуй, при этом такая близость очень важна для женщин, в то же время мужчины проще относятся к этому, сообщил РИАМО кандидат педагогических наук, психолог Павел Решетов.

«Ряд исследователей говорит о том, что поцелуи оказывают сильнейшее влияние на судьбу человека. Дело в том, что большинство людей первый поцелуй с человеком запоминают очень-очень надолго, если этот человек очень важен. То есть исследования показали, 80% людей помнят свои первые поцелуи, как будто все было вчера», — говорит Решетов.

Он отметил, что наибольшее впечатление поцелуи производят на женщин. Суть кроется в том, что так формируется гормональный баланс человека. Именно он влияет на формирование привязанности.

«Фактически, чем раньше мужчина и женщина в паре начинают целоваться, тем выше шансов привязать женщину к себе. То есть если женщина не хочет с вами целоваться, то перспектива отношений становится очень грустной. Поэтому поцелуй – это и показатель отношений, и инструмент повышения своих положительных эмоций, гормонов позитивных, которые будут влиять на наш организм, повышение иммунной системы, ну и информация о тех отношениях, в которых мы с вами находимся, насколько мы важны тому или иному партнеру», — добавил Решетов.

Согласно исследованиям, мужчины не так трепетно относятся к поцелуям и считают их не такими важными. При этом значительное число женщин, более половины, считают, что качественный поцелуй даже лучше секса. Поэтому поцелуй — это очень важный компонент эмоциональной жизни.

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, который проводится энтузиастами в более чем 60 странах мира каждый год 6 июля.