Число санкций, введенных против России, достигло отметки почти в 29 тысяч
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Общее число введенных против России санкций, начиная с 2014 года, достигло отметки в 28 595 ограничений. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, количество действующих против нашей страны санкций посчитали специалисты Минфина. Путин предположил, что инициаторы ограничительных мер уже и сами сбились со счету, какие именно и против кого санкции ввели. В число санкций, которые достигли уже числа 28 595, вошли ограничения, введенные как против физических лиц, так и против юридических.
«Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше», — прокомментировал ситуацию Путин.
Список стран и количество санкций, которые они ввели против России, начиная с 2014 года:
- США — 7384;
- Канада — 3639;
- Швейцария — 3266;
- Норвегия — 2678;
- Исландия — 2482;
- Евросоюз — 2482;
- Великобритания — 2078;
- Новая Зеландия — 1860;
- Австралия — 1598;
- Япония — 1441;
- Южная Корея — 24;
- Сингапур — 5.
Ранее сообщалось, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций, который коснется банковского сектора и экономической отрасли. Американские власти хотят усилить давление на Москву в связи с украинским кризисом, но окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.