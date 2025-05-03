Число санкций, введенных против России, достигло отметки почти в 29 тысяч

С 2014 года число введенных против России санкций составило почти 29 тысяч

Общее число введенных против России санкций, начиная с 2014 года, достигло отметки в 28 595 ограничений. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РИА Новости .

По словам главы государства, количество действующих против нашей страны санкций посчитали специалисты Минфина. Путин предположил, что инициаторы ограничительных мер уже и сами сбились со счету, какие именно и против кого санкции ввели. В число санкций, которые достигли уже числа 28 595, вошли ограничения, введенные как против физических лиц, так и против юридических.

«Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше», — прокомментировал ситуацию Путин.

Список стран и количество санкций, которые они ввели против России, начиная с 2014 года:

США — 7384;

Канада — 3639;

Швейцария — 3266;

Норвегия — 2678;

Исландия — 2482;

Евросоюз — 2482;

Великобритания — 2078;

Новая Зеландия — 1860;

Австралия — 1598;

Япония — 1441;

Южная Корея — 24;

Сингапур — 5.

Ранее сообщалось, что Вашингтон подготовил новый пакет санкций, который коснется банковского сектора и экономической отрасли. Американские власти хотят усилить давление на Москву в связи с украинским кризисом, но окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.