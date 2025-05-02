Трамп может заблокировать новые антироссийские ограничения

Администрация США разработала новый пакет экономических ограничений против России, направленный на усиление давления в связи с ситуацией вокруг Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

По сообщению агентства, со ссылкой на осведомленные источники, санкции затронут банковский сектор и энергетическую отрасль РФ.

Ключевой вопрос — будет ли одобрено введение этих мер президентом Дональдом Трампом, известным своей непредсказуемой позицией по российской тематике. По данным источников, в Белом доме продолжаются дискуссии относительно сроков и конкретного содержания ограничительных мер.

В фокусе новых санкций крупнейшие российские банки, включая те, что еще не попали под ограничения, проекты в энергетическом секторе, включая поставки оборудования для нефтегазовой отрасли. Также возможное расширение «черного списка» физических и юридических лиц.