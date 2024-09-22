Сельское хозяйство России страдает из-за жаркого и длинного лета
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На сельское хозяйство РФ плохо влияет то, что в европейской части страны лето длится дольше, а также является более жарким, чем несколько лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова.
Из-за жаркого лета отдельные виды винограда собирают чуть раньше, чем это делалось несколько лет назад. Меняются свойства продукта.
Также из-за высокой температуры воздуха часто возникают пожары. Это приводит к гибели некоторых культур.
Однако, по словам Горчакова, переместить фермы в регионы РФ с более прохладным климатом нелегко. За это придется заплатить большое количество денег.
«Кроме того, для оценки целесообразности такого решения потребуется 5-10 лет наблюдений», — сказал Горчаков.
Ранее фермер из Коломны создал союз улитководов России. Также он стал его председателем.