Сельское хозяйство России страдает из-за жаркого и длинного лета

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Горчаков: жаркое лето плохо влияет на сельское хозяйство в России

На сельское хозяйство РФ плохо влияет то, что в европейской части страны лето длится дольше, а также является более жарким, чем несколько лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова.

Из-за жаркого лета отдельные виды винограда собирают чуть раньше, чем это делалось несколько лет назад. Меняются свойства продукта.

Также из-за высокой температуры воздуха часто возникают пожары. Это приводит к гибели некоторых культур.

Однако, по словам Горчакова, переместить фермы в регионы РФ с более прохладным климатом нелегко. За это придется заплатить большое количество денег.

«Кроме того, для оценки целесообразности такого решения потребуется 5-10 лет наблюдений», — сказал Горчаков.

Ранее фермер из Коломны создал союз улитководов России. Также он стал его председателем.