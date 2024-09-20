Фермер из Коломны создал и возглавил союз улитководов России

Фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка», расположенного в селе Парфентьево под Коломной, Сергей Балаев зарегистрировал и возглавил союз улитководов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вступить в новую организацию могут не только предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, но также и рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и те, кто только мечтает открыть свое дело на земле.

Идея создать подобное сообщество родилась пять лет назад. А в марте 2020 года в России официально появилась новая отрасль сельского хозяйства — улитководство.

Как заявил Сергей Балаев, вступить в Союз улитководов может любой желающий, даже если он пока не открыл свою ферму, а только планирует.

Организация будет проверять улиточные фермы, поддерживать членов ассоциации, а также освещать свою деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.