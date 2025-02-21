Сэйлор: США должны купить 20% криптовалюты до РФ и КНР

Майкл Сэйлор, основатель крупнейшего корпоративного держателя биткоина — компании Strategy, заявил, что США должны купить 20% криптовалюты, пока это не сделали Россия и Китай, сообщает РБК .

Мужчина считает, что благодаря этой мере Соединенные Штаты сохранят экономическое лидерство. В ином случае, по словам Сэйлора, первенство в этой сфере будет отдано другим странам, включая Россию и Китай.

Бизнесмен утверждает, что борьба за доминирование в цифровой экономике уже идет. По его словам, биткоин является фундаментом XXI века, который возводится «на цифровой собственности».

Сэйлор уверен, что многие страны, включая КНР, РФ, а также государства ЕС, уже сейчас вкладывают деньги в развитие киберпространства.

Strategy владеет биткоинами на сумму 45 млрд долларов. Компания — один из крупнейших держателей данной криптовалюты.

Ранее эксперт спрогнозировал курс биткоина на ближайшие годы. По его словам, он будет падать следующие год-два.