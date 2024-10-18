«Сейчас не время»: в Минфине оценили вычет по ИИС на уровне 6% от зарплаты

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Замглавы Минфина о вычете по ИИС на уровне 6%: сейчас не время для экспериментов

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев прокомментировал идею главы набсовета Московской биржи Сергея Швецова об установке вычета по ИИС в размере 6% от зарплаты. По его словам, сейчас не время для таких экспериментов, сообщает РБК .

«Это ведомственная позиция, что сейчас не время новых налоговых выгод», — заявил Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

По мнению Шевцова, введение подобной меры повысило бы привлекательность инструмента для инвесторов. На данный момент вычеты по ИИС остаются на уровне 13% и 15%. Они зависят от уровня дохода владельца.

Ранее эксперты Федеральной налоговой службы РФ подсчитали объем налогооблагаемых доходов россиян. Он составил 27,1 трлн рублей на 1 августа 2024 года.