Сечин: «Роснефть» заложила в бюджет нефть по 45 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания в своем бюджете ориентируется на цену нефти в 45 долларов за баррель и концентрируется на высокомаржинальных проектах в качестве источника выплаты дивидендов, сообщает ТАСС .

«В сложившихся условиях „Роснефть“ формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в $45 за баррель», — сказал Сечин.

Он подчеркнул, что компания непрерывно отслеживает, анализирует и сортирует свой портфель. «Роснефть» фокусируется на повышении эффективности добычи и направляет усилия на реализацию высокодоходных проектов с особыми налоговыми условиями, включая «Восток ойл» и «Сахалин-1», для обеспечения стабильного источника выплаты дивидендов. Параллельно ряд других компаний выплачивают дивиденды, при этом привлекая заемные средства.

Глава «Роснефти» добавил, что компания продолжает выплачивать дивиденды с 2000 года, несмотря на внешние трудности. В прошлом году объем дивидендов составил 542 млрд рублей, или 51,15 рубля на акцию.

Ранее издание Reuters сообщало, что Индия увеличит импорт нефти из РФ в сентябре, несмотря на давление США. За 20 дней августа Индия закупала полтора млн баррелей нефти в сутки.