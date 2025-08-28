Reuters: Индия увеличит импорт нефти из РФ в сентябре, несмотря на давление США

Индия готова нарастить закупки нефти из РФ в сентябре на 10-20% или 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом, хоть и администрация США оказывает давление на государство. Об этом Reuters рассказали источники, сообщает ТАСС .

За 20 дней августа Индия закупала полтора млн баррелей нефти в сутки. Столько же было в июле.

Такой объем составляет примерно 1,5% от мировых поставок. Благодаря закупкам Индия становится одним из наиболее крупных приобретателей нефти из РФ. Россия почти на 40% закрывает потребности государства.

Reuters пишет, что Индия будет и дальше покупать нефть у России. Несмотря на увеличение американских пошлин и ценовые ограничения Евросоюза, Нью-Дели все еще полагается на нефть из Москвы. Стране выгодно покупать дешевый энергоресурс.