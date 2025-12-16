Сделать меню и закупки: как не переплатить за новогодний стол

В декабре самая дорогая продуктовая корзина: у россиян растет спрос, и торговые сети повышают цены на популярные праздничные категории. Важно следить за расходами, что не переплатить за новогодний стол, сообщил РИАМО специалист по финансовому планированию платежного сервиса «Апельсин» Александр Писарев.

По информацию ВЦИОМ, в 2024 году российские семьи потратили на продукты к новогоднему столу около 12 тыс. рублей, при этом почти 48% превысили планируемый бюджет.

Рост стоимости продуктов в конце года связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, традиционно повышается спрос почти на все — от базовых ингредиентов до деликатесов. Во-вторых, сети активно расширяют ассортимент, привозят лимитированные товары и больше вкладываются в логистику, что автоматически повышает конечную стоимость продукта. Еще у покупателей срабатывает эмоциональный фактор: они приобретают часть товаров в последний момент, а значит, в условиях спешки и суеты. К тому же люди хотят все и сразу, берут впрок и редко сравнивают цены. А торговля этим пользуется.

«Чтобы не переплатить, планировать траты нужно хотя бы за 2 недели до праздника. Начните со списка блюд, после — разделите продукты на две категории: те, что можно купить заранее, и те, что стоит брать ближе к праздникам», — сказал Писарев.

Он уточнил, что есть товары, которые стабильно дешевле в начале декабря: красная икра, масло, сладости с длинным сроком хранения, алкоголь и другие напитки, консервная продукция — это лучше покупать заранее. Сезонные овощи и фрукты выгоднее покупать ближе к дате праздника — на них часто бывают скидки.

По его словам, другой способ не переплатить — комбинировать покупки в рознице и онлайн. Оптовые категории вроде напитков, кондитерских изделий и снеков выгоднее заказывать на маркетплейсах: цена за единицу там ниже, регулярно проходят акции. А скоропортящиеся продукты — например, сыры или фрукты — лучше покупать в розничных магазинах, чтобы оценить качество продукта.

«И, конечно же, важную роль играет финансовая дисциплина. Если заранее определить бюджет, вероятность импульсивных трат снижается — покупатель здраво оценивает свои возможности. Можно перевести плановую сумму на отдельную карту — так у вас будет реальный лимит по тратам и не получится выйти за установленные рамки», — заключил эксперт.

