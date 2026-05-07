сегодня в 10:20

ПВО сбила уже 20 летевших к Москве БПЛА ВСУ

Силы ПВО ликвидировали еще три украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщает в МАКС мэр Москвы Сергей Собянин.

Оперативные службы работают на местах инцидентов.

Первые два украинских беспилотника, летевших на Москву 7 мая, сбили в 03:02. Еще один ликвидировали в 04:11. Пять сбили в 05:29.

В 07:16 уничтожили три беспилотника ВСУ. В 08:21 сбиты два БПЛА. В 09:24 ликвидировали три.

В 09:49 уничтожили еще один украинский беспилотник. Суммарно 7 мая были ликвидированы 20 БПЛА ВСУ, летевших к Москве.

