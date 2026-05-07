Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Москвы о перемирии в День Победы вызвала нервную и истеричную реакцию в Киеве. Она напомнила, что это предложение активно поддержал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля, пишет ТАСС .

По словам Захаровой, украинский президент Владимир Зеленский неуклюже пытался принизить значение этой инициативы, а затем начал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Дипломат отметила, что президента Украины буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Она связала это с русофобской атмосферой саммита в Ереване 4 мая, где Зеленский выступил с трибуны с фактическими террористическими угрозами.

Минобороны России объявило перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона последует примеру России. Однако предупредили: если киевский режим попытается нанести удар по Москве 9 мая, российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева. В МИД России призвали к эвакуации иностранных дипломатов из Киева.



В Минобороны подчеркнули, что ранее Россия по гуманитарным соображениям воздерживалась от таких ударов, несмотря на имеющиеся возможности. Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

