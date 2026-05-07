600 деревьев высадят в Балашихе ко Дню Победы

Акция «Яблони Победы» — часть большой патриотической акции «Сад Победы» — стартовала в Балашихе в рамках проекта «Историческая память» Единой России. В преддверии 81‑й годовщины Победы жители города примут участие в озеленении городских территорий: всего планируется высадить 600 деревьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова вместе с жителями микрорайона Новый Свет, учениками школы № 25 и «Волонтерами Подмосковья» высадили яблони в честь 81-й годовщины Победы.

«Сегодня мы дали старт акции «Сад Победы» — важной инициативе, которая помогает сохранить память о подвиге нашего народа. Эта акция проходит у нас не первый год, и мы уже видим, как выросли наши первые саженцы — они стали живым символом благодарности героям Великой Отечественной войны. Особенно важно, что в акции активно участвует молодёжь — вместе мы сохраняем историческую память и воспитываем патриотизм», — сказал Владимир Шапкин.

Яблоневый сад посадили в микрорайоне Новый Свет в Балашихе в 2023 году в преддверии 78-й годовщины Победы. Ежегодно он пополняется новыми деревьями.

«Мы рады принять участие в этой акции, внести свой скромный вклад в сохранение памяти о бойцах Великой Отечественной войны, не вернувшихся с фронта. В этом году мы продолжаем эту традицию, пополняя наш сад новыми деревцами. Это важное дело, которое объединяет всех. Молодежь, наши волонтеры ухаживают за этим садом, и нам, как взрослым, очень приятно, что такая традиция через старшее поколение передается нашим детям», — поделилась жительница микрорайона Елена Забусова.

В преддверии Дня Победы в Балашихе проходят различные патриотические мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Жители Балашихи уже приняли участие в «Диктанте Победы», в школах проходят «Уроки Мужества», акции «Окна Победы» и «Вахта Памяти», а сегодня со станции Железнодорожная в свой первый рейс отправился «Электропоезд Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов "за ленточкой", направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.