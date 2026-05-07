До 24 увеличилось число сбитых БПЛА ВСУ, летевших к Москве

Еще четыре украинских беспилотника, летевших к Москве, сбили средства ПВО. Об этом сообщил в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

Первые два украинских беспилотника, летевших на Москву 7 мая, сбили в 03:02. Еще один уничтожили в 04:11. Пять сбили в 05:29.

В 07:16 ликвидировали еще три БПЛА ВСУ. В 08:21 уничтожили два украинских БПЛА.

В 09:24 уничтожили еще три беспилотника ВСУ. В 09:49 сбили один. В 10:08 ликвидировали три.

Суммарно были уничтожены 24 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.

