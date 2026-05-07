Запрет на вывоз золота из России с 1 мая 2026: что важно знать

Эксперт Спинка: запрет на вывоз золота из РФ ударит по схемам вывода капитала

С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов без специального разрешения. Новая мера направлена на ограничение вывода капитала за рубеж, однако для большинства частных инвесторов ее влияние окажется минимальным, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Теперь при вывозе из России золотых слитков тяжелее 100 граммов потребуется специальное разрешение Федеральной пробирной палаты. Ограничение вступило в силу с 1 мая и стало продолжением мер по усилению валютного и финансового контроля.

Как пояснил эксперт, государство рассматривает физическое золото как один из возможных инструментов обхода действующих ограничений на вывод средств за рубеж. Ранее уже были введены лимиты на переводы валюты и вывоз наличных денег.

По словам Спинки, интерес россиян к золотым слиткам заметно вырос после отмены НДС на операции с физическим золотом. Дополнительным фактором стало расширение возможностей покупки слитков напрямую у производителей.

В результате золото стало восприниматься не только как способ сохранить сбережения, но и как альтернативный финансовый инструмент для расчетов и хранения капитала.

Эксперт считает, что сильнее всего новые правила затронут тех, кто использовал золото для трансграничных расчетов или вывода капитала. Именно на такие схемы в первую очередь и направлены ограничения.

При этом для большинства частных инвесторов влияние меры будет минимальным, поскольку вывоз золотых слитков за границу не является массовой практикой среди обычных покупателей инвестиционного золота.

По оценке Спинки, серьезного падения общего инвестиционного спроса на золото ожидать не стоит.

