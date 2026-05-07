Большой брат следит: в РФ забанят сайты, склоняющие подростков к преступности

сегодня в 10:09

В России планируют блокировать сайты, склоняющие молодежь к преступности

В РФ собираются следить за интернетом для поиска информации, которая склоняет или вовлекает подростков в совершение противоправных действий. Ресурсы, на которых найдут соответствующий контент, заблокируют, говорится в плане правительства, с которым ознакомился ТАСС .

Искать публикации, которые склоняют или вовлекают подростков в совершение преступлений, будут Росмолодежь и центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

Помимо этого, организации планируют искать запрещенную законом информацию о подростках, которые пострадали из-за противоправных действий. В дальнейшем такие ресурсы будут блокироваться.

Отчеты будут проверять сотрудники Росмолодежи. Документацию необходимо будет сдавать раз в год.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.