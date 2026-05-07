Импортная одежда и обувь могут резко подорожать в России

Эксперт Исмаилов: импортная одежда и обувь в России могут подорожать на 30%

Импортная одежда и обувь в России могут подорожать на 10–20%, а в бюджетном сегменте рост цен способен достигнуть 30%. Причиной могут стать новые пошлины и налоги, которые обсуждаются как мера поддержки отечественных производителей, заявил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Почему импортная одежда и обувь в России стоят дешевле российских товаров

По словам эксперта, импортная продукция нередко выигрывает у российских аналогов за счет более низких производственных издержек, дешевой рабочей силы, особенностей налогового режима и логистики. Дополнительным фактором становится продажа контрафакта и нарушение правил маркировки.

При этом российские компании сталкиваются с растущей налоговой нагрузкой, повышением НДС и ужесточением требований специальных налоговых режимов. В результате отечественным производителям становится сложнее конкурировать по цене без мер господдержки.

Почему российские производители просят повысить пошлины на импорт

Исмаилов отмечает, что для многих предприятий введение пошлин — более быстрый способ выживания, чем модернизация производства. Последняя требует серьезных инвестиций, которых у части компаний просто нет.

По его словам, ситуация в отрасли уже близка к кризисной. Доля импортной обуви на российском рынке превысила 73%, производство обуви в 2025 году сократилось почти на четверть, а изделий из кожи — примерно на треть. Одновременно падает покупательский спрос: россияне все чаще выбирают самые дешевые товары, а не наиболее качественные.

Насколько могут подорожать импортные одежда и обувь в 2026 году

Эксперт считает, что сильнее всего новые меры ударят по эконом-сегменту. Для части товаров рост цен может составить до 30%, поскольку только налоговая нагрузка способна достигнуть 22%.

В среднем импортная одежда и обувь могут подорожать на 10–20%. Некоторые зарубежные бренды при этом могут посчитать российский рынок нерентабельным.

Премиальный сегмент изменения затронут меньше, а вот дешевые импортные товары начнут выравниваться по цене с российскими аналогами. Фактически исчезнет их главное конкурентное преимущество — низкая стоимость.

Какие последствия для покупателей вызовет рост цен на импортные товары

По мнению Исмаилова, повышение пошлин может привести не только к росту цен, но и к сокращению ассортимента. Кроме того, при ослаблении конкуренции существует риск снижения качества отечественной продукции.

Эксперт также предупреждает о возможном росте контрафакта и активности посредников, которые будут ввозить товары через частные каналы, соцсети, мессенджеры и сервисы объявлений.

Почему повышение пошлин не решит проблемы российского легпрома

Исмаилов подчеркивает, что административное повышение цен — это всегда болезненная мера для покупателей. Поддержать российских производителей только пошлинами невозможно.

По его мнению, для долгосрочного эффекта необходимо создавать условия для развития производства, повышения качества и эффективности бизнеса. Иначе конкурентоспособность отечественных товаров останется временной и будет зависеть исключительно от ограничений для импорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.