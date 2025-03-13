Счетная палата призвала ЦБ рассмотреть рост дивидендов от НСПК

Счетная палата РФ считает, что необходимо увеличить дивидендные отчисления со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК). Она рекомендовала ЦБ подумать над этим, сообщает « Интерфакс ».

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук напомнил, что вся тарификация, а также компания НСПК находятся в зоне ответственности Банка России. Поэтому рекомендация по росту дивидендов от НСПК направлена именно регулятору.

Ковальчук обосновал свое предложение. Он указал на наличие нераспределенной прибыли. По словам главы Счетной палаты, она должна быть либо инвестирована в развитие платежной системы, либо можно сделать повышающий коэффициент, пополнив тем самым средства федерального бюджета.

Также он отметил о необходимости некоторой доработки стратегии национальной платежной системы. Он заявил, что не все запланированные целевые показатели были выполнены. При этом важно, что ряд недоработок не повлиял на качество платежной системы.

Ранее стало известно, что ЦБ хочет разрешить некоторым инвесторам из РФ покупать и продавать криптовалюты. Для этого могут создать экспериментальный правовой режим.