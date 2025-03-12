ЦБ хочет разрешить некоторым инвесторам из РФ покупать и продавать криптовалюты

ЦБ предлагает разрешить ограниченному числу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для это правительство может на три года создать экспериментальный правовой режим (ЭПР), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Такую привилегию получат «особо квалифицированные инвесторы». Статус получит те граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги превышают 100 млн рублей. Либо же их доходы за 2024 год должны составить более 50 млн рублей.

Также ЦБ предлагает принять участие в эксперименте компаниям, которые уже являются квалифицированными инвесторами по закону. Для желающих проводить операции с криптовалютой установят требования с учетом характера рисков такого актива.

В ЦБ также подчеркнули, что криптовалюту и по сей день не рассматривают как платежный инструмент. Поэтому предлагается также запретить расчет криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за нарушение этого запрета.

Ранее Центробанк России аннулировал два выпуска структурных облигаций, привязанных к стоимости биткоина. Такой шаг фактически является переносом эмиссии ценных бумаг до тех пор, пока законодательство не будет доработано.