Центробанк РФ аннулировал два выпуска структурных облигаций на криптовалюту

Центробанк России аннулировал два выпуска структурных облигаций, привязанных к стоимости биткойна. Такой шаг фактически является переносом эмиссии ценных бумаг до тех пор, пока законодательство не будет доработано, сообщает « Коммерсант ».

ЦБ РФ 11 марта аннулировал выпуск структурных облигаций СП-1-35 «СФО Вега». Незадолго до этого была отменена эмиссия СП-1-7 «СФО Румбер Структурные продукты».

Доходность в обоих структурных облигациях привязали к цене iShares Bitcoin Trust ETF, что фактически соответствует актуальному курсу криптовалюты. Этот BTC-фонд — один из самых крупных на бирже.

«Вегу» планировали выпустить на 2,15 млн долларов. Эмиссия «Румберга» должна была составить 200 млн рублей.

При этом риски работы со структурными облигациями фактически не отличаются от рисков, которые присущи фининструментам в целом, за некоторым исключением. Касательно завязанных на криптовалюте облигаций, волатильность биткойна привносит больше рисков. Поэтому данное решение было принято, чтобы защитить инвесторов и минимизировать риски для финансовой системы

Ранее основатель крупнейшего корпоративного держателя Bitcoin, компании Strategy, сказал, что Соединенным Штатам нужно приобрести 20% криптовалюты, пока на такой шаг не пошли РФ и КНР.