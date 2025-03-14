Счетная палата предложила дать ФНС право отслеживать расчеты самозанятых

Как пишут «Ведомости», такие изменения было предложено внести в условия использования спецрежима налога на профдоход (НПД).

Аудиторы Счетной палаты при оценке эффективности эксперимента на НПД отметили, что его введение не повлияло на изменение количества лиц, которые используют другие спецрежимы. Поэтому задача, связанная с легализацией деятельности россиян, еще реализуется. Но в палате обратили внимание на недостаток инструментов контроля в указанной сфере.

По данным проведенных проверок, часть самозанятых россиян не передавала информацию о расчетах, а число аннулировавших доходы людей росло, отметил представитель Счетной палаты.

Ранее россиянам рассказали, как начать и развивать бизнес в статусе самозанятого. Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион пояснил, что преимуществами такого статуса являются невысокая налоговая нагрузка, гибкий график работы, возможность самостоятельно выбирать клиентов, прозрачность доходов, законность деятельности и минимальное количество бюрократических процедур.