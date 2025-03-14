Россиянам рассказали, как начать и развивать бизнес в статусе самозанятого

Чтобы встать на учет в качестве самозанятого, даже из дома выходить не надо, все можно сделать онлайн через приложение «Мой налог» или личный кабинет на «Госуслугах», сообщил РИАМО основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион.

«После того, как вы получили официальный статус, можно начинать легальную работу с заказчиками: физлицами, индивидуальными предпринимателями и компаниями. Привлечь клиентов можно с помощью рекламы, например, у блогеров», — объясняет Провизион.

Он подчеркнул, что взаимодействие с клиентами необходимо оформлять официально, используя договор и акты о выполненных работах. Оплата за выполненные задания может быть произведена на дебетовую карту. Для предоставления информации клиентам необходимо предоставить чек. Это можно сделать автоматически в приложении «Мой налог». Использование кассового аппарата не требуется.

По словам эксперта, со своего дохода самозанятые самостоятельно уплачивают налог — приложение или сайт «Мой налог» подсчитывают сумму обязательных сборов. Если доход самозанятого превышает 2,4 млн в год, он может оформить ИП, выбрав подходящую систему налогообложения. При этом закрывать самозанятость необязательно — она может пригодиться для сдачи квартиры в аренду.

Провизион добавил, что преимущества статуса самозанятого включают в себя следующие аспекты: невысокая налоговая нагрузка, гибкий график работы, возможность самостоятельно выбирать клиентов, прозрачность доходов, законность деятельности и минимальное количество бюрократических процедур.