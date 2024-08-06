Сбербанк с 6 августа повысит ипотечные ставки

«Сбер» с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам в связи с решением ЦБ от 26 июля 2024 год повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18% годовых.

Минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на «вторичке» составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.

В июле текущего года россияне подали в банки 152,6 тыс. заявок на семейную ипотеку, что на 22% меньше, чем в первый летний месяц. Снижение спроса заемщиков связано с изменениями условий льготного кредита